Чанов заявил, на какие позиции ЦСКА необходимо усиление

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, какие позиции требуют усиления в московском клубе.

«Я считаю, что все позиции, кроме вратарской, вызывают вопросы. Как говорил Лобановский, есть два варианта – строить команду из имеющихся игроков или же брать футболистов под нужную тебе тактику», — цитирует слова Чанова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что в отсутствие еврокубков «армейцам» нужно пробовать использовать свою молодежь, которая всегда была сильной. Главным фактором является то, какие задачи будет ставить руководство ЦСКА, добавил Чанов.

Во втором туре ЦСКА встретится с «Сочи» 23 июля в 15:00 по московскому времени.