​Уткин прокомментировал голевой пас Акинфеева

Игорь Акинфеев в игре с «Сочи» не просто отстоял на ноль. Опытный вратарь ЦСКА умудрился отметиться голевой передачей на Хорхе Карраскаля. Акинфеев сделал длинный пас на левый фланг атаки, после чего Карраскаль пробросил мяч мимо защитника в штрафную и точно пробил.

Публикацию по поводу результативного паса Игоря Акинфеева сделал известный журналист Василий Уткин.

«Коллеги пишут: ассист Акинфеева со своей половины поля, что может быть шикарнее?!! Соглашаясь по существу, я знаю, что именно может быть в разы шикарнее. Ассист Акинфеева на чужой половине поля», - написал Уткин в «Телеграме».

Напомним, что ЦСКА начал новый чемпионат с двух побед с общим счётом 5:0. Летом главным тренером команды стал Владимир Федотов, который ранее успешно работал у руля «Сочи».