«Фиорентина» готова отпустить своего игрока в ЦСКА

Итальянская «Фиорентина» готова отпустить своего полузащитника Эрика Пульгара в московский ЦСКА. По информации от итальянского издания La Gazzetta dello Sport, «фиалки» хотят избавиться от футболиста из-за лимита на легионеров, чем как раз готовы воспользоваться «армейцы».

Напомним, что 28-летний Пульгар последний сезон провёл на правах аренды за турецкий «Галатасарай», в составе которого успел провести всего 11 матчей в национальном первенстве.

Лучшим сезоном в исполнении чилийца считается кампания 2019/20, когда футболист отметился за «Фиорентину» 7 голами и 6 результативными передачами в итальянской Серии А.