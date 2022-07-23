Карраскаль: «Все знают, Акинфеев - живая легенда, он великолепный и очень умный вратарь»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Сочи» (3:0) Хорхе Карраскаль поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- 3:0. Насколько это была легкая победа?

- Действительно, матч был достаточно тяжелый. Мне кажется, мы смогли воспользоваться свободным пространством, вот этими проникающими передачами туда, смогли создать большое количество моментов и смогли добиться столь важной победы. Действительно, 3:0 - это хороший результат. Вся команда работала на эту победу.

- Насколько наиграно, когда голевая передача приходит от Акинфеева?

- Все знают, Игорь - живая легенда, он великолепный и очень умный вратарь. Он увидел меня на свободном пространстве, обладает великолепной передачей. Поэтому я сумел туда открыться, на свободное пространство и с его великолепной передачи сумел поразить ворота. Конечно, Игорь здесь сделал всё.

- Две сухих победы на старте, какое настроение это придает? Какие задачи можно в сезоне решать после такого старта?

- Действительно, надеюсь, мы сумеем решить все задачи на этот год, потому что предсезонный сбор был достаточно тяжелым для всех нас, но мы смогли это перебороть. Действительно два сухих матча, это придает нам уверенности. Все-таки действительно надеюсь, что мы сможем бороться за самые высокие места, и все задачи, которые нам на этот год ставятся, нам будут по плечу.