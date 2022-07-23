​У Акинфеева – 300 «сухих» игр за ЦСКА

В субботу ЦСКА порадовал своих болельщиков крупной победой над «Сочи» со счётом 3:0. Голкипер московской команды Игорь Акинфеев смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Статистические данные портала transfermarkt говорят о том, что для Акинфеева это была 300-я «сухая» игра за ЦСКА. Всего вратарь провёл за клуб 704 официальных матча.

Напомним, что Игорь Акинфеев в поединке против «Сочи» исхитрился сделать результативную передачу на Хорхе Карраскаля. Посмотреть видео этого гола ЦСКА можно по ссылке.

ЦСКА после двух туров РПЛ имеет в своём активе 6 очков. Команда Владимира Федотова забила 5 голов и ни разу не пропустила.