Федотов: «Проявили мастерство и характер»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Во второй раз подряд эксперты выбирают лучшим игроком матча Хорхе Карраскаля. Когда вы услышали о выборе, немного улыбнулись. Если бы вы были сторонним экспертом, кого бы выбрали?

- Я думаю, что Медина тоже заслуживал, да и вся команда без исключения. Потому что проявили мастерство и характер. Без этих качеств в футболе делать нечего. Сегодня на поле была команда, было непросто, непростые погодные условия, хорошая команда нам противоборствовала, и мы видели, насколько было… к этому готовились, что будет очень непростой поединок.

- Медина в перерыве сказал, что это наигранная штука, которую они с Карраскалем разыграли. Вы по-тренерски как бы охарактеризовали, можно ли это наиграть?

- Наиграть? Мы всегда говорим, что да. Любая команда сильнее сборной, потому что вот эта сыгранность, понимание друг друга, мы ежедневно в процессе крутимся, вертимся. Футболисты начинают понимать друг друга с полуслова, полувзгляда, какого-то жеста достаточно показать куда отдать передачу. Это на самом деле важно.