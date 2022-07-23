Федотов - о пасе Акинфеева: «Мало кто в современном футболе на такое способен»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (3:0) ответил на вопросы по игре Хорхе Карраскаля и Игоря Акинфеева.

- Вопрос по Карраскалю, он при вас очень раскрылся, второй тур подряд получает «Игрока матча», сегодня гол и пас. Как вы достучались до нег, как вы с ним работаете, что вам нравится?

- Я бы отметил всю нашу команду, а не отдельно взятых футболистов, потому что на поле была команда. Команда проявила характер, было непросто. Мастерство, без него никуда не деться. Я за командные взаимодействия, за командную игру. Кто-то в ней себя проявляет. В прошлом матче забил Обляков, но вся команда победу заслужила своим отношением к делу. В этом ответ. Отдельно взятый футболист не может быть вне системы, тогда он не будет демонстрировать все свои лучшие качества.

- Расскажите про голевой пас Игоря Акинфеева.

- На самом деле залетело в штрафной. Мало кто в современном футболе на такое способен - точно, сильно, акцентировано, в нужную точку.