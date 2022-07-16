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Обляков продлит контракт с ЦСКА

16 Июля 2022 • 18:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
23.07 15:00

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков продлит трудовой договор с «армейским» клубом.

По информации «Чемпионата», 24-летний футболист в ближайшее время подпишет новое долгосрочное соглашение с ЦСКА.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Иван Обляков провел один матч, в котором отметился одним забитым мячом. Полузащитник выступает за ЦСКА с 2018 года. Действующий контракт футболиста с московской командой рассчитан до конца июня 2023 года. Согласно сведениям портала transfermarkt стоимость Облякова составляет пять миллионов евро.  

Во втором туре ЦСКА встретится с «Сочи». Игра пройдет 23 июля в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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