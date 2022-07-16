Обляков продлит контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков продлит трудовой договор с «армейским» клубом.

По информации «Чемпионата», 24-летний футболист в ближайшее время подпишет новое долгосрочное соглашение с ЦСКА.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Иван Обляков провел один матч, в котором отметился одним забитым мячом. Полузащитник выступает за ЦСКА с 2018 года. Действующий контракт футболиста с московской командой рассчитан до конца июня 2023 года. Согласно сведениям портала transfermarkt стоимость Облякова составляет пять миллионов евро.

Во втором туре ЦСКА встретится с «Сочи». Игра пройдет 23 июля в 15:00 по московскому времени.