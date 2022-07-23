Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «армейцев» над «Сочи».

«Если смотреть на счёт, то получился разгром. Если смотреть по игре, то 3:0 - для такого матча многовато. «Сочи» тоже мог спокойно забивать, причем не один, а несколько. ЦСКА удачно сыграл впереди, распорядился моментами. Прежде всего, это заслуга Карраскаля и Медины. За счет их индивидуальных действий ЦСКА смотрелся остро впереди. А так был обоюдный прессинг в середине поля. Обе команды не давали развивать атаки, прерывали их в центре поля. Но за счет Карраскаля и Медины, повторюсь, ЦСКА смог забить.

Естественно, Федотов уже что-то новое команде привнес. Но в команде идёт становление. Пока много шероховатостей, особенно сзади. Когда у ворот ЦСКА возникали моменты, кто-то не дорабатывал. То Набабкин провалился, то Зайнутдинов. Пока у соперников нет классных игроков, которые воспользовались этими огрехами «армейцев». Когда идёт прессинг со стороны соперника, защита и полузащита ЦСКА теряется. Из-за этого нет развития атаки. Надо в этом компоненте прибавлять. Дифирамбы петь рано. О шансах на чемпионство пока говорить рано, прошло всего два тура. В том году весной тоже думали, что ещё чуть-чуть и догоним «Зенит». В итоге «Зенит» стал чемпионом, а ЦСКА стал пятым. Так что рано пока радоваться. От спада никто не застрахован. Впереди ещё 28 туров. Я бы, конечно, хотел, чтобы ЦСКА составил конкуренцию «Зениту», но пока команда объективно к этому не готова. Посмотрим, что будет дальше. На длинном этапе у «Зенита» конкурентов нет, я считаю», - сказал Масалитин.