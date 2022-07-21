Дркушич: «Пригласил бы в «Сочи» Холанна и Облака»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в свою команду, будь у него такая возможность.

«Нам же нужен нападающий, Кассьерра ушёл. Я бы пригласил Эрлинга Холанна в «Сочи». А если брать из Словении, то, конечно, Ян Облак. Он — потрясающий голкипер», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Нынешним летом 22-летний Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии», цвета которой защищал на протяжении трёх последних лет. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро.

29-летний Облак выступает за мадридский «Атлетико» с 2014 года. Рыночная стоимость вратаря сборной Словении оценивается в 45 миллионов евро.