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Юсупов назвал причину, по которой игроки «Сочи» не станут переходить в ЦСКА

03 Июля 2022 • 10:32 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
23.07 15:00

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о том, почему футболисты его клуба не пойдут в ЦСКА вслед за экс-наставником «южан» Владимиром Федотовым.  

Напомним, в середине прошлого месяца Федотов стал новым главным тренером «армейцев». На этом посту он сменил Алексея Березуцкого.

Юсупов отметил, что спрос на футболистов «Сочи» сейчас имеется, однако возрастных игроков никто покупать не хочет.

«У нас контракты, и мы не молодые. Всё-таки сейчас тенденция покупать молодых, чтобы потом в случае чего на них можно было заработать», — цитирует Юсупова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошедшего сезона сочинцы под руководством Федотова заняли второе место в турнирной таблице РПЛ, добившись лучшего результата в истории клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Артур Юсупов Сочи
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ЦСКА МОСКВА СОЧИ
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