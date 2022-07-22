Ташуев — о переходе Кравцова в «Сочи»: Лучше так, чем сидеть на скамейке в «Зените»

Главный тренер «Шахтёра» из Солигорска Сергей Ташуев прокомментировал переход полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова в «Сочи».

«Для молодого парня, который готов прогрессировать, наверное, это хороший переход. Так лучше, чем оставаться в «Зените» на скамейке», — приводит слова Ташуева «Спорт Уик-Энд».

Специалист не видит ничего удивительного в этом трансфере, ведь переходы игроков между «Зенитом» и «Сочи» осуществляются на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Кравцов подписал с сочинским клубом четырехлетний трудовой договоров. При этом у «Зенита» есть приоритетное право выкупа футболиста.