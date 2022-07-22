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Ташуев — о переходе Кравцова в «Сочи»: Лучше так, чем сидеть на скамейке в «Зените»

22 Июля 2022 • 22:17 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.20 3.45 3.20
Через 16 ч. 17 мин.

Главный тренер «Шахтёра» из Солигорска Сергей Ташуев прокомментировал переход полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова в «Сочи».

«Для молодого парня, который готов прогрессировать, наверное, это хороший переход. Так лучше, чем оставаться в «Зените» на скамейке», — приводит слова Ташуева «Спорт Уик-Энд».

Специалист не видит ничего удивительного в этом трансфере, ведь переходы игроков между «Зенитом» и «Сочи» осуществляются на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Кравцов подписал с сочинским клубом четырехлетний трудовой договоров. При этом у «Зенита» есть приоритетное право выкупа футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Ташуев Сочи Кирилл Кравцов
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