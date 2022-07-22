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Дивеев: «Исподтишка бить не буду»

22 Июля 2022 • 18:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.20 3.45 3.20
Через 19 ч. 30 мин.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, считает ли он себя «грязным» игроком.

«Можно ли про меня сказать «неприятный», «грязный» игрок? Нет, точно. Провоцировать, исподтишка бить не буду. Нужно ли это делать? Думаю, нужно», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

По словам игрока, если цеплять нападающего, то он начинает злиться, бегать за тобой и тратить силы, поэтому кто-то этим пользуется.

Напомним, что в первом туре чемпионата России ЦСКА одолел «Урал» (2:0), следующая встреча пройдет 23 июля дома против «Сочи», начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.

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ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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23.07  15:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
23.07  20:00 Краснодар ... Спартак Москва 3.25 3.45 2.25
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