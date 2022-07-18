Тарханов рассказал, какими игроками необходимо усилиться ЦСКА

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

По мнению специалиста, «армейцы» выглядели мощно на фоне уральцев, подошедших к стартовой игре чемпионата в плохой форме. Также Тарханов рассказал, какие позиции ЦСКА нуждаются в усилении.

«В первую очередь нужно укрепить центр обороны и опорную зону, где сегодня нет альтернативы Мухину. В разрушении он хорош. А в созидании действует не так уверенно. В этой зоне необходим футболист, который будет вести игру», — цитирует Тарханова «Спорт-Экспресс».

Также специалист отметил хорошую игру в исполнении нападающего «армейцев» Фёдора Чалова, который, по мнению Тарханова, здорово цеплялся за мячи.

Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 23 июля против «Сочи». Начало — в 15:00 по московскому времени.