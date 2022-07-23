Точилин: «ЦСКА будет одним из конкурентов за золотые медали»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился впечатлениями от матча с ЦСКА ():3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Какой бы итог вы подвели?

- Для нас, конечно, неудачный итог, проиграли крупно. Наверное, на сегодняшний момент в каких-то моментах мы просто недоработали, а ЦСКА лишний раз оказывает, что в этом сезоне будет, наверное, одним из конкурентов за золотые медали.

- Поясните замену в перерыве Мелкадзе на Жоаозиньо.

- Сейчас мы не готовы такие вещи обсуждать, просто думали, что Жоаозиньо как раз завяжет здесь в середине игру, потому что у нас были достаточно неплохие моменты в первом тайме, которые, к сожалению, не доводились до логического завершения, потому что здесь не хватало игрока из глубины. Поэтому думали, что как раз здесь сделаем какую-то перестановку. Тут надо отдать должное ЦСКА, который был к этому готов.