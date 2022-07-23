Терехов: «Сыграли хуже, потому и проиграли»

После победы в первом туре российской Премьер-лиги «Сочи» пришлось сразиться с ЦСКА, и эта встреча закончилась тремя пропущенными голами. Защитник южан Сергей Терехов считает поражение клуба заслуженным - по его словам, «Сочи» сыграл хуже, потому результат по игре.

- Мы играли хуже. В данный момент мы были хуже ЦСКА, поэтому проиграли, - цитирует футболиста издание «Спорт-экспресс».

В третьем туре российской Премьер-лиги «Сочи» примет дома грозненский «Ахмат», матч состоится 30 июля. В прошлом сезоне сочинцы добыли серебряные медали первенства, заняв второе место в чемпионате.