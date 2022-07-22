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Масалитин: «И ЦСКА, и «Сочи» находятся в одном положении примерно» эксклюзив

22 Июля 2022 • 23:31 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.20 3.45 3.20
Через 14 ч. 39 мин.

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Сочи».

«После первого тура ЦСКА оставил приятное впечатление, если не считать провальные минут 15-20. Когда «Урал» усилил давление, ЦСКА буквально потерялся. Повезло, что не пропустили. В целом команда смотрелась хорошо, особенно в первом тайме. «Армейцы» много били, владели инициативой, создавали моменты. Но, к сожалению, реализация не очень хорошая. Хотелось бы увидеть от ЦСКА атакующий футбол, который будет не в ущерб обороне. И ЦСКА, и «Сочи» находятся в одном положении примерно. Тренеры и ведущие игроки покинули команды. Сочинцы в первом туре против «Торпедо» тоже выглядели хорошо. ЦСКА с «Уралом» тоже выглядел уверенно. В одинаковом состоянии команды подходят к очной встрече. Да и сами команды сейчас примерно равные. Пока сложно что-то сказать. После 5-6 туров уже будет видно, какой футбол команды показывают. В предыдущем сезоне весной ЦСКА выдал очень хороший отрезок при Березуцком, а потом команда потерялась, попала в яму и не смогла выбраться из этой ямы. ЦСКА сейчас форсировал подготовку, тренер был назначен поздно. Посмотрим, как это скажется в дальнейшем на протяжении сезона.

Насколько матч для Федотова будет принципиальным? Матч с «Уралом» тоже был принципиальным для него. Он всё-таки там начинал тренерскую деятельность. Но лучших результатов он добился с «Сочи». Хотелось бы, чтобы он этот результат с ЦСКА как минимум сохранил, а ещё лучше, чтобы улучшил. У Федотова будет мотивация доказать, что он действительно в «Сочи» играл важнейшую роль. Сочинцы тоже будут стараться, руководство будет мотивированно. Им нужно доказать обратное, что уход Федотова не повлиял на игру команды и результаты будут такими же», - сказал Масалитин.

Этот матч состоится в субботу и начнется в 15:00.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Сочи
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окончен Зенит 3:0 Крылья Советов 1.38 5.20 7.60
23.07  15:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
23.07  20:00 Краснодар ... Спартак Москва 3.25 3.45 2.25
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