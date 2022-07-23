ЦСКА снова забил, голевая передача на счету Акинфеева

Московский ЦСКА продолжает забивать в ворота «Сочи» в матче второго тура Премьер-лиги. В начале второго тайма «армейцы» удвоили счёт стараниями Хорхе Карраскаля. Важно отметить, что голевую передачу форварду ЦСКА отдал вратарь Игорь Акинфеев.

После подачи углового у ворот хозяев Акинфеев начал следующую атаку длинным забросом на левый фланг атаки, где Карраскаль на скорости мастерски обработал мяч, вошёл в штрафную площадку, после чего мощно пробил в ближний нижний угол. Денис Адамов не успел среагировать и сложиться.

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