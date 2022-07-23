​ЦСКА начал чемпионат с двух побед без единого пропущенного гола

ЦСКА под руководством Владимира Федотова здорово начал новый чемпионат. Московские «армейцы» в двух стартовых турах одержали две победы без единого пропущенного гола.

В первом туре РПЛ ЦСКА обыграл «Урал» со счётом 2:0, а во втором туре – «Сочи» со счётом 3:0. Обе игры команда Владимира Федотова проводила на своём поле.

Следующий матч российского чемпионата ЦСКА проведёт в воскресенье, 31 июля. В этот день «армейцы» сыграют против «Пари НН» на выезде.

Напомним, что в трёх предыдущих чемпионатах ЦСКА не удавалось финишировать в топ-3. Московская команда занимала 4, 5 и 6 места.