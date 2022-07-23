Федотов: «Хочется сказать и о времени проведения - одни ещё не проснулись, вторые - ещё не ложились»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (3:0) поговорил о погоде и времени начала встречи.

- Вы не раз говорили, что игроки должны кайфовать от футбола. Сегодня команда пахала. Что делала больше - кайфовала от футбола или работала на 30-градусной жаре.

- Это трудом не назовем, но была тяжелая изнурительная работа. От работы, командных взаимодействий надо получать удовольствие, тогда болельщики это чувствуют - ту самоотдачу, тот драйв, с которым команда играет и входит в любой эпизод. Это искренне и есть то удовольствие полученное.

- Антон Заболотный сказал, что с отсутствием болельщиков футбол превратился в театр. Насколько согласны с этой формулировкой?

- Конечно, это плюс к тем болельщикам, которые присутствовали на стадионе. Хочется сказать и о времени проведения - одни еще не проснулись, вторые - еще не ложились. В это время сложно собрать в такую погоду аудиторию на стадионе. Июль на носу, естественно будет тепло. Я не говорю, чтобы вечером было прохладнее, но было бы гораздо больше любителей футбола, которые посетили бы этот матч. Об этом идет речь. 3 часа? Совсем для московского времени это не очень удобно. Непонятно, и обед - не обед, и ужин - не ужин. Середина наполовину.