«Спартак» не делал предложений по Юрганову

«Спартак» не делал предложений «Сочи» о покупке защитника Игоря Юрганова, сообщает Metaratings.

По информации источника, сочинский клуб расстанется с Юргановым лишь при получении достойного предложения, так как сейчас в команде наблюдается дефицит центральных защитников с российским паспортом.

Ранее об интересе московского клуба к 28-летнему футболисту сообщал комментатор Роман Нагучев.

В минувшем сезоне Юрганов провёл в составе «Сочи» 22 матча, отметившись в них одним забитым голом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1 миллион евро.