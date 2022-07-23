Федотов указал на недочёты в игре ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (3:0) дал оценку игре.

- Мы понимали, что сильный соперник даже после потери двух футболистов ключевых, будет непростой матч, так оно и получилось. Начало не очень у нас складывалось, но постепенно, я думаю, что мы начали создавать моменты, забили гол. Соперник продемонстрировал, что не случайно завоевал в прошлом сезоне серебро, предъявлял нам очень много вопросов, хорошо комбинировал и контролировал мяч, момент создали они идентичный нашему, выход один на один. Игорь мастерски сыграл в этом эпизоде, это ключевой момент этого матча и первого тайма. Во втором тайме, естественно, мы понимали, что соперник увеличит давление. В принципе, в одном из эпизодов поймали их на контратаке с хорошего выбивания у Игоря, забили второй гол. Полегче не стало, но появились зоны, которыми пользовались в быстрых атаках и могли не раз, сыграв более надежно при выходе из обороны без потерь, то раньше бы закрыли счет этого матча.

- Пару месяцев назад вы на этом стадионе одержали победу с «Сочи» над ЦСКА. Насколько проще было готовиться к сопернику, учитывая знакомство с игроками и членами тренерского штаба? Насколько «Сочи» тот, или это уже другая команда?

- Я знаю индивидуальные качества футболистов. Понятно, что мы знали и картинку, какая будет. Те ожидания от игры соответствовали действительности, что команда умеет хорошо комбинировать и создавать. Как этому противодействовать? Это нужно было найти. Думаю, не весь в целом матч, но все-таки по ходу некоторые фрагменты были хороши. Пока, наверное, не хватило стабильности, есть эпизоды, когда мы очень легко расстаемся с мячом в простых ситуациях. Это уже, скажем так, командная уверенность - то, к чему нужно стремиться, психологии, не бояться играть в футбол, какой бы счет не был. В этом.