ЦСКА разгромил «Сочи» и вышел в единоличные лидеры чемпионата России

Столичный ЦСКА одержал уверенную победу над «Сочи» со счетом 3:0. Благодаря этой победе «армейцы» единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ.

В минувшем сезоне чемпионата России ЦСКА не смог оправдать позитивный настрой своих поклонников. «Армейцы» пришли к финишу только на пятой строчке, сумев записать на свой счет за 30 туров 15 побед, а также пять мирных результатов, набрав 50 очков. Слабо выглядела и атака «армейцев», которая забила всего 42 раза. В первом туре ЦСКА уверенно сыграл против «Урала», и сумел одолеть на своем поле «Урал» со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

В прошлом чемпионате «Сочи» смог набрать обороты. Команда показала великолепную игру на финише сезона, что позволило команде добыть серебряные награды чемпионата. Прекрасно сыграла и атакующая линия клуба, которая отличилась 54 раза. Стоит отметить, что перед началом сезона Владимир Федотов ушел из «Сочи» как раз в ЦСКА, в то время, как новым главным тренером команды стал Вадим Гаранин. В первом туре национального первенства «барсы» одержали победу над московским «Торпедо» со счетом 3:1.

Встреча в Москве началась с контроля мяча игроками ЦСКА. Было ясно одно: «армейцы» настроены забить гол, чтобы привести оппонента в ступор. Но сочинцы как будто ждали активных действий со стороны соперника и смогли выдержать удар, нейтрализовав давление москвичей на старте поединка.

На 19-й минуте игры «армейцы» создали первый по-настоящему опасный момент. Снаряд в ходе атаки ЦСКА был доставлен в штрафную Адамова, откуда Карраскаль не смог нанести удар с разворота по рамке соперника, но попал в защитника. Мяч остался у «армейцев», и в ходе продолжения атаки сфера пришла на Облякова, который остро простреливал во вратарскую, но защитник «Сочи» оказался первым на мяче, выбив снаряд подальше от рамки.

ЦСКА продолжал давление, и на исходе получаса игры «красно-синие» провели очередную атаку, которая едва не привела к взятию ворот. В быструю атаку удалось убежать «армейцам». Последовала передача с левого края на противоположную область штрафной на Чалова, который замешкался с мячом, но все же успел нанести выстрел по воротам соперника. В сторону ближней «девятки» летел снаряд, но угодил в «крестовину», после чего покинул пределы футбольного поля.

Дело катилось к перерыву и, казалось, что ЦСКА не удастся выйти вперед, но «армейцы» все же порадовали местную публику результативной атакой. На 37-й минуте игры вновь удался быстрый выпад на ворота южан столичному коллективу. Медина выполнил передачу на ход Медине, который ушел от защитника и хладнокровно переиграл голкипера Адамова в рандеву – 1:0. В концовке первого тайма сами сочинцы могли забивать гол в стиле ЦСКА, потому как передачей из глубины «барсы» вывели на свидание с Акинфеевым Мелкадзе, но игрок «Сочи» не смог переиграть Игоря в ворота, выстрелив прямо в стража рамки «красно-синих». Первый тайм вполне мог закончиться печально для «армейцев», ведь Фёдор Чалов неприятно упал на газон и мог закончить встречу, но, к счастью, падение не обернулось для него повреждением, и первый тайм он успешно доиграл.

В перерыве в составе «Сочи» на поле появился Жоаозиньо, заменивший Георгия Мелкадзе. Казалось, что теперь атаки «барсов» приобретут вариативность, но на 57- минуте игры второй мяч забили игроки ЦСКА. С левого фланга «армейцы» подали угловой, после которого сочинцы отбились . Сфера дошла до Акинфеева, который начал следующую атаку своего коллектива длинный забросом на левый фланг атаки. Там Карраскаль здорово обработал снаряд, после чего мощно пробил в ближний нижний угол, и мяч влетел в сетку – 2:0.

В середине второго тайма Федотов провел характерную для себя замену, сменив Чалова на Заболотного, в составе Сочи вместо Бурмистрова и Сарвели появились Ушатов и Нобоа. Едва замененные игроки появились на газоне, как хозяева на контратаке едва не забили очередной гол. Гайич простреливал мяч с правого края в штрафную «Сочи», и Заболотный совсем немного не добрался до сферы, чтобы переправить снаряд в ворота.

Спустя пару минут Жоаозиньо впервые напомнил о себе скидки от Цаллагова, нанеся выстрел по воротам оппонента с линии штрафной, и сфера просвистела рядом со стойкой, не оказавшись в сетке. Незадолго до последней 10-минутки Константин Кучаев получил травму и вместо него вышел Никита Ермаков. В оставшееся время игры на поле также вышли Артем Мещанинов у «Сочи» и Владислав Яковлев вместо Хорхе Карраскаля. Выход же Яковлева сыграл огромную роль в матче, ведь после прострела с левого края от Владислава замкнул дальнюю штангу Хесус Медина, оформивший дубль и установивший итоговый счет на табло – 3:0.