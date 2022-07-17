Кузнецов: «Победа ЦСКА над «Уралом» не говорит о том, что команда стала очень сильной»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал победу московской команды над «Уралом» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ.

По мнению Кузнецова, успеху «армейцев» поспособствовала слабая игра екатеринбургской команды.

«У «Урала» ничего не получалось — атака слабая, никакой поддержки в центре поля нет, вторым темпом не бежали, позиционно не атаковали. Победа ЦСКА не говорит о том, что команда стала очень сильной, просто соперник был не готов», — цитирует Кузнецова Metaratings.

Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут против «Сочи» 23 июля. Начало — в 15:00 по московскому времени.