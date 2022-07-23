Зайнутдинов назвал «тяжёлым» матч против «Сочи»

В первом субботнем матче в рамках второго тура российской Премьер-лиги московский ЦСКА с крупным счетом переиграл обладателя серебряных медалей прошлого сезона - «Сочи». Несмотря на это, полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов считает, что матч сложился непросто.

- Очень тяжелая игра была, сложные условия для всех. Вдвойне приятно было побеждать, - заявил Зайнутдинов в ходе послематчевой пресс-конференции.

В, очередном, третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги армейцы сразятся на выезде с «Пари НН». Эта встреча состоится 31 июля. В прошлом сезоне ЦСКА занял лишь четвертое место по итогам чемпионата.