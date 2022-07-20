Федотов рассказал о подготовке к матчу против «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился информацией о подготовке команды к матчу против «Сочи».

«Они видят слабые и сильные качества в нашей команде. То же самое будем искать и мы. Нас ждет очень интересный и очень сложный поединок», — приводит слова Федотова официальный сайт клуба.

Наставник отметил, что ЦСКА еще есть к чему стремиться и в чем прибавлять. «Сочи» тоже меняется, там появляются новые игроки, но у каждого тренера свой подход, все зависит от деталей, сказал специалист.

Во втором туре Российской премьер-лиги «армейцы» встретятся с «Сочи» 23 июля в 15:00 по московскому времени.