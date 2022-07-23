Джанаев: «Скучно смотреть еврокубки без российских клубов»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев поделился мнением об отстранении российских клубов от еврокубков.

Напомним, ранее УЕФА отстранила российские клубы от участия во всех международных турнирах сезона 2022/2023.

Джанаев выразил огорчение сложившейся ситуацией, отметив, что смотреть еврокубки без участия российских команд стало скучно.

«Безусловно, это не очень хорошо для всего российского футбола. Через такие матчи игроки растут, и соперничество высочайшего уровня позволяет развиваться», — приводит слова Джанаева «Матч ТВ».

Отметим, что прямо сейчас сочинцы проводят матч 2-го тура РПЛ против ЦСКА. И после первого тайма команда Джанаева уступает «армейцам» — 0:1. Единственный забитый мяч на счету Хесуса Медины.