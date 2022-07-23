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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джанаев: «Скучно смотреть еврокубки без российских клубов»

23 Июля 2022 • 16:05 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
3:0
Сочи
2.20 3.45 3.25
2-й тайм

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев поделился мнением об отстранении российских клубов от еврокубков.

Напомним, ранее УЕФА отстранила российские клубы от участия во всех международных турнирах сезона 2022/2023.

Джанаев выразил огорчение сложившейся ситуацией, отметив, что смотреть еврокубки без участия российских команд стало скучно.

«Безусловно, это не очень хорошо для всего российского футбола. Через такие матчи игроки растут, и соперничество высочайшего уровня позволяет развиваться», — приводит слова Джанаева «Матч ТВ».

Отметим, что прямо сейчас сочинцы проводят матч 2-го тура РПЛ против ЦСКА. И после первого тайма команда Джанаева уступает «армейцам» — 0:1. Единственный забитый мяч на счету Хесуса Медины. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сослан Джанаев Сочи еврокубки
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ЦСКА МОСКВА СОЧИ
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Идет 93 минута ЦСКА Москва 3:0 Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
23.07  20:00 Краснодар ... Спартак Москва 3.25 3.45 2.25
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