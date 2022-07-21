ЦСКА продлил контракт со своим воспитанником

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта со своим воспитанником Матвеем Лукиным. Новое соглашение подписано сроком на один год. Лукин присоединился к ЦСКА, когда ему было всего лишь пять лет - разумеется, не самостоятельно, его привели туда родители.

В прошлом родившийся в 2004 году игрок привлекался к выступлениям в юношеской сборной России. В этом году он начал тренироваться с основной командой ЦСКА, хотя пока не провел ни одного матча за нее.

Во втором туре очередного сезона чемпионата России ЦСКА предстоит сразиться дома с обладателем серебряных медалей в прошлом году - «Сочи».