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ЦСКА продлил контракт со своим воспитанником

21 Июля 2022 • 22:12 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.20 3.45 3.25
23.07 15:00

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта со своим воспитанником Матвеем Лукиным. Новое соглашение подписано сроком на один год. Лукин присоединился к ЦСКА, когда ему было всего лишь пять лет - разумеется, не самостоятельно, его привели туда родители.

В прошлом родившийся в 2004 году игрок привлекался к выступлениям в юношеской сборной России. В этом году он начал тренироваться с основной командой ЦСКА, хотя пока не провел ни одного матча за нее.

Во втором туре очередного сезона чемпионата России ЦСКА предстоит сразиться дома с обладателем серебряных медалей в прошлом году - «Сочи».

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ЦСКА МОСКВА СОЧИ
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