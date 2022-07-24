Гайич: «ЦСКА не показывает своего максимума»

Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич дал интервью представителям СМИ после поединка против «Сочи» в рамках второго тура российской Премьер-лиги. «Армейцы» разгромили южан со счетом 3:0.

«Игра была тяжелой, но счет не отражает этого. Мы показали, что способны выигрывать. Честно говоря, ЦСКА не показывает своего максимума», - приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, что в первом туре ЦСКА одержал победу над «Уралом» со счетом 2:0. После двух сыгранных туров подопечные Владимира Федотова лидируют в таблице Премьер-лиги.

Следующий матч ЦСКА проведет на выезде против «Пари НН». Встреча состоится 31 июля.