Корнаухов: Понравилась игра ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал победу «армейцев» в матче против «Урала».

«Стартовая игра ЦСКА в чемпионате против «Урала» очень понравилась, за исключением, наверное, пары моментов во втором тайме, когда дали возможность создать сопернику опасность», — цитирует Корнаухова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что игра у ЦСКА получилась качественной, особенно по сравнению с тем, как команда играла в межсезонье.

В первом туре Российской премьер-лиги ЦСКА одержал победу над «Уралом» со счетом 2:0. Следующим соперников «армейцев» станет «Сочи», а екатеринбургский клуб встретится с «Оренбургом».