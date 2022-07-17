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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнаухов: Понравилась игра ЦСКА

17 Июля 2022 • 15:56 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Урал
окончен

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал победу «армейцев» в матче против «Урала».

«Стартовая игра ЦСКА в чемпионате против «Урала» очень понравилась, за исключением, наверное, пары моментов во втором тайме, когда дали возможность создать сопернику опасность», — цитирует Корнаухова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что игра у ЦСКА получилась качественной, особенно по сравнению с тем, как команда играла в межсезонье.

В первом туре Российской премьер-лиги ЦСКА одержал победу над «Уралом» со счетом 2:0. Следующим соперников «армейцев» станет «Сочи», а екатеринбургский клуб встретится с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Олег Корнаухов
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