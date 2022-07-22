Хомуха: «Уход Фернандеса ослабил ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход бразильского защитника Марио Фернандеса «Сантос».

Напомним, по окончании минувшего сезона 31-летний Фернандес решил приостановить карьеру. Бразилец выступал за «армейцев» на протяжении 10 последних лет.

«Мы не знаем всех нюансов, деталей и договорённостей, какие были с клубом. Здесь мы только гадать будем и нецелесообразно делать какие-то выводы», — приводит слова Хомухи «Спорт День за Днём».

Также экс-футболист признал, что уход Фернандеса ослабил команду.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 30 матчей, забив в них три гола, а также отдав одну результативную передачу.