Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха: «Уход Фернандеса ослабил ЦСКА»

22 Июля 2022 • 14:19 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.20 3.45 3.20
Через 23 ч. 1 мин.

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход бразильского защитника Марио Фернандеса «Сантос».

Напомним, по окончании минувшего сезона 31-летний Фернандес решил приостановить карьеру. Бразилец выступал за «армейцев» на протяжении 10 последних лет.

«Мы не знаем всех нюансов, деталей и договорённостей, какие были с клубом. Здесь мы только гадать будем и нецелесообразно делать какие-то выводы», — приводит слова Хомухи «Спорт День за Днём».

Также экс-футболист признал, что уход Фернандеса ослабил команду.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 30 матчей, забив в них три гола, а также отдав одну результативную передачу.    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сантос Дмитрий Хомуха Марио Фернандес Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.07  20:00 Зенит ... Крылья Советов 0.00 0.00 0.00
23.07  15:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.90 3.50 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Июля
15:58 · Россия. Премьер-лига
​Варела может уйти из «Динамо» в бразильский клуб
15:52 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» красиво встретили в Ставрополе видео
15:47 · Россия. Первая лига
​Газзаев – о потерянном трофее «Алании»: «А в ЦСКА ничего не пропало?»
15:41 · Россия. Премьер-лига
​«Алания» потеряла трофей за победу в чемпионате России
15:25 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Пока не понял, в какой футбол хочет играть Абаскаль»
15:19 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Матюнин подал в суд на журналиста
15:13 · Россия. Премьер-лига
​Чалов вспомнил, как его оштрафовали за мясо в машине
15:09 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили об уходе Николаса официально
14:54 · Россия. Премьер-лига
Дивеев рассказал об особенностях предсезонной подготовки под руководством Федотова
14:40 · Россия. Первая лига
Макаров: «Миранчуку ещё рано возвращаться в Россию»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Уход Фернандеса ослабил ЦСКА»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Макаров: «Насколько я знаю, интерес «Валенсии» к Баринову до сих пор в силе»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Агент — про Вилькера в «Спартаке»: «Анхель готов к возвращению в Россию»
13:28 · Россия. Первая лига
Полузащитник «Рубина» Йевтич перенёс операцию
12:04 · Россия. Премьер-лига
Стала известна причина отсутствия Рамиреса в заявке «Краснодара» на матчи РПЛ
Все новости
Рекомендуем