Карраскаль рассказал об амбициях ЦСКА в РПЛ

Легионер московского ЦСКА Хорхе Карраскаль пообщался с журналистами после второй победы в чемпионате России. В рамках второго тура РПЛ «армейцы» уверенно переиграли «Сочи» со счетом 3:0. В активе Карраскаля один забитый мяч в прошедшей встрече.

«Две победы на старте придают нам уверенности. Надеюсь, сможем бороться за самые высокие места. Все намеченные цели для нас по силам», - заявил футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что в первом туре ЦСКА отпраздновал «сухую» победу над «Уралом» со счетом 2:0.

Следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут против «Пари НН» на выезде. Встреча состоится 31 июля.