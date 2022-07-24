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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль рассказал об амбициях ЦСКА в РПЛ

24 Июля 2022 • 06:37 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Сочи
окончен

Легионер московского ЦСКА Хорхе Карраскаль пообщался с журналистами после второй победы в чемпионате России. В рамках второго тура РПЛ «армейцы» уверенно переиграли «Сочи» со счетом 3:0. В активе Карраскаля один забитый мяч в прошедшей встрече.

«Две победы на старте придают нам уверенности. Надеюсь, сможем бороться за самые высокие места. Все намеченные цели для нас по силам», - заявил футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что в первом туре ЦСКА отпраздновал «сухую» победу над «Уралом» со счетом 2:0.

Следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут против «Пари НН» на выезде. Встреча состоится 31 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль
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