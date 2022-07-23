Чанов считает, что Акинфеев остаётся лучшим вратарем в России

В первом субботнем матче в рамках второго тура российской Премьер-лиги московский ЦСКА с крупным счетом переиграл обладателя серебряных медалей прошлого сезона - «Сочи». Для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч стал 300-м «сухим» в карьере - это достойный для любого вратаря показатель.

Он показывает, по мнению бывшего вратарского тренера ЦСКА Вячеслава Чанова, что именно Акинфеев по-прежнему остается лучшим голкипером страны.

- 300 матчей - тут даже и говорить нечего. Он всем все доказал, и это показывает. Это он и есть, поэтому среди вратарей он является лидером в нашей стране, - цитирует Чанова новостное агентство ТАСС.