Как стало известно «Евро-Футболу.ру», ЦСКА готов отдать бразильскому клубу «Интернасьонал» аргентинского нападающего Адольфо Гайча в обмен на левого защитника Мойзеса.

Ранеесообщалось, что руководство «Интернасьонала» намерено заработать на продаже своего игрока 2,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает Мойзеса в 1,6 миллиона евро.

В текущем году 27-летний защитник провёл в составе своей команды 10 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

23-летний Гайч защищает цвета ЦСКА с 2020 года. Всего в составе «армейцев» аргентинский форвард забил один гол и отдал одну результативную передачу в 19 проведённых встречах.