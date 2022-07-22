Дивеев рассказал об особенностях предсезонной подготовки под руководством Федотова

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о предсезонной подготовке под руководством нового главного тренера «армейцев» Владимира Федотова.

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА в середине июня, сменив на этом посту Алексея Березуцкого.

«Гораздо больше стало бега, как и упражнений на контроль мяча, технику. Теперь чаще качаемся в тренажёрке. В целом мне нравится, всё отлично!» — цитирует Дивеева пресс-служба ЦСКА.

В 1-м туре нового розыгрыша РПЛ «армейцы» одолели «Урал» (2:0). Свой следующий матч подопечные Федотова проведут 23 июля против «Сочи». Начало — в 15:00 по московскому времени.