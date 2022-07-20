Титов рассказал, что его внук может оказаться в ЦСКА

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов стал дедушкой. Он сообщил, что его зять болеет за ЦСКА и «Реал».

«У моей дочки вчера вечером родился мальчик. Все с ним отлично, здоровый богатырь. У меня вокруг одни женщины: мама, жена, сестра, две дочери. Из мужчин только я и зять», — приводит слова Титова «РБК Спорт».

Экс-футболист заявил, что имеются вопросы к тому, за какую команду будет играть его внук. По словам Титова, он болеет за «Спартак» и «Барселону», а его зять — за ЦСКА и «Реал». При этом бывший капитан «красно-белых» отметил, что зять является профессиональным тренером по теннису, поэтому у внука будет выбор.

Егор Титов выступал за «Спартак» в период с 1992 по 2008 год.