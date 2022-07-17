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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мелкадзе озвучил цель «Сочи» в РПЛ

17 Июля 2022 • 19:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
23.07 15:00

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о целях команды в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

«Какие цели у «Сочи» на этот сезон? Доказать, что второе место в прошлом году было не ошибкой. Чем похожи Гаранин и Федотов? Оба лысые»», — передает слова Мелкадзе Sport 24.

Напомним, Владимир Федотов вместе с «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России. Он покинул «Сочи» по окончании минувшего сезона РПЛ и возглавил ЦСКА. Новым наставником сочинцев стал Вадим Гаранин. Ранее он работал главным тренером красноярского «Енисея».

Во втором туре РПЛ «Сочи» встретится с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Сочи Георгий Мелкадзе Вадим Гаранин
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