Мелкадзе озвучил цель «Сочи» в РПЛ

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о целях команды в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

«Какие цели у «Сочи» на этот сезон? Доказать, что второе место в прошлом году было не ошибкой. Чем похожи Гаранин и Федотов? Оба лысые»», — передает слова Мелкадзе Sport 24.

Напомним, Владимир Федотов вместе с «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России. Он покинул «Сочи» по окончании минувшего сезона РПЛ и возглавил ЦСКА. Новым наставником сочинцев стал Вадим Гаранин. Ранее он работал главным тренером красноярского «Енисея».

Во втором туре РПЛ «Сочи» встретится с ЦСКА.