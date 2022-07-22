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Канчельскис: «Федотов постарается победить «Сочи», продемонстрировав, что не зря ушёл в ЦСКА»

22 Июля 2022 • 09:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.20 3.45 3.20
23.07 15:00

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от поединка между столичным ЦСКА и «Сочи», ставшим серебряным призером прошлого розыгрыша РПЛ.

«Это матч тура. Федотов постарается победить «Сочи», продемонстрировав, что не зря ушел в ЦСКА. Игра покажет, кто прав», - передают слова эксперта «Известия».

Поединок состоится в субботу, 23 июля, на столичном стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени.

Добавим, что в стартовом туре «армейцы» отпраздновали победу над «Уралом» (2:0), а южане одолели «Торпедо» (3:1).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Канчельскис Владимир Федотов Сочи
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ЦСКА МОСКВА СОЧИ
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