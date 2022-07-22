Канчельскис: «Федотов постарается победить «Сочи», продемонстрировав, что не зря ушёл в ЦСКА»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от поединка между столичным ЦСКА и «Сочи», ставшим серебряным призером прошлого розыгрыша РПЛ.

«Это матч тура. Федотов постарается победить «Сочи», продемонстрировав, что не зря ушел в ЦСКА. Игра покажет, кто прав», - передают слова эксперта «Известия».

Поединок состоится в субботу, 23 июля, на столичном стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени.

Добавим, что в стартовом туре «армейцы» отпраздновали победу над «Уралом» (2:0), а южане одолели «Торпедо» (3:1).