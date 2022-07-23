Масалитин: «ЦСКА необходимо найти баланс между атакой и обороной»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Сочи».

Экс-футболист призвал ЦСКА найти баланс между обороной и атакой. Если этого сделать не получится, то, по мнению Масалитина, гости смогут наказать команду Федотова.

«Хотелось бы, чтобы «армейцы» продолжали играть в яркий, наступательный футбол, но не в ущерб обороне», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Напомним, матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 23 июля. Начало — в 15:00 по московскому времени.