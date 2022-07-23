Медина стал автором первого гола в матче ЦСКА - «Сочи»

В первом субботнем матче Премьер-лиги открыт счёт. ЦСКА забил мяч в ворота «Сочи» в конце первого тайма. На 36-й минуте Хесус Медина стал автором меткого и результативного удара по воротам гостей.

Хорхе Карраскаль выдал великолепный проникающий вертикальный пас на ход Медине, который вывалился на рандеву с голкипером Денисом Адамовым, после чего хладнокровно пробил в левый нижний угол ворот.

Отметим, что несколько минут назад Фёдор Чалов также мог отличиться, но мяч после его удара попал в каркас ворот рядом с крестовиной.

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