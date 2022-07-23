​Акинфеев сделал голевой пас в РПЛ впервые за 12 лет

Игорь Акинфеев способен приносить пользу ЦСКА не только в рамке ворот. В субботу опытнейший голкипер доказал это, сделав голевой пас в матче Российской премьер-лиги против «Сочи».

Как сообщает Opta Sports в «Телеграме», Акинфеев смог оформить результативную передачу в матче Российской премьер-лиги впервые с мая 2010 года. Тогда вратарь ЦСКА сделал «ассист» в поединке против «Ахмата» (на тот момент – «Терека»).

Отмечается, что за весь прошлый чемпионат России только одному голкиперу удалось сделать голевой пас. Это был Антон Шунин из московского «Динамо».

Следить за матчем ЦСКА – «Сочи» можно в текстовой трансляции.