Дивеев: Уход Родригао — большая потеря для «Сочи»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что уход бразильца Родригао является большой потерей для «Сочи».

«Ушел Родригао, для «Сочи» это большая потеря, он был у них основным центральным. Сейчас будут искать нового, смотреть, покупать. Возможно, к игре с нами кто-то уже появится», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

Футболист отметил, что в матче первого тура РПЛ «Сочи» неплохо смотрелись против «Торпедо» (3:1), одна победу у них уже есть.

Напомним, что Родригао покинул южан и перешел в «Зенит».

ЦСКА сыграет с «Сочи» в рамках второго тура чемпионата России, игра пройдет 23 июля в 15:00 по московскому времени.