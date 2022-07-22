Филимонов назвал тройку лучших российских вратарей

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов озвучил тройку лучших российский вратарей на данный момент.

«На первое место поставлю Сафонова. Почему? Он давно играет на высоком уровне и первый номер сборной. Это показатель. Кто на втором месте? Селихов. Его игра мне нравится. А на третье место поставлю Акинфеева», — передает слова Филимонова «Спорт Уик-Энд».

Отметим, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вызывался в сборную России всех возрастов, начиная с U-15. Александр Селихов защищает цвета московского «Спартака» с 2017 года, а вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев играл за национальную сборную с 2003 по 2018 год.