Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов назвал тройку лучших российских вратарей

22 Июля 2022 • 23:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.20 3.45 3.20
Через 14 ч. 36 мин.

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов озвучил тройку лучших российский вратарей на данный момент.

«На первое место поставлю Сафонова. Почему? Он давно играет на высоком уровне и первый номер сборной. Это показатель. Кто на втором месте? Селихов. Его игра мне нравится. А на третье место поставлю Акинфеева», — передает слова Филимонова «Спорт Уик-Энд».

Отметим, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вызывался в сборную России всех возрастов, начиная с U-15. Александр Селихов защищает цвета московского «Спартака» с 2017 года, а вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев играл за национальную сборную с 2003 по 2018 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Александр Филимонов Александр Селихов Матвей Сафонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 3:0 Крылья Советов 1.38 5.20 7.60
23.07  15:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
23.07  20:00 Краснодар ... Спартак Москва 3.25 3.45 2.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Июля
00:02 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Зенит» не мог позволить себе играть вальяжно»
22 Июля
23:47 · Россия. Премьер-лига
Филимонов назвал тройку лучших российских вратарей
23:32 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: Романцев говорил, что пас ради паса — не нужен
23:31 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «И ЦСКА, и «Сочи» находятся в одном положении примерно» эксклюзив
23:31 · Россия. Премьер-лига
Колоскова тревожит большое количество легионеров в стартовом составе «Зенита»
23:27 · Россия. Премьер-лига
Первая победа «Зенита» в новом сезоне Премьер-лиги - видео видео
23:20 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: После ухода Романцева никто не смог вернуть «Спартаку» его стиль 1
23:15 · Россия. Премьер-лига
Семак - о новых контрактах Малкома и Клаудиньо: «Мы провели хорошую работу»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Исправились перед болельщиками»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Появление вдвоём Сергеева и Кассьерры более чем возможно»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Филимонов — о гегемонии «Зенита» сейчас и «Спартака» в 1990-х: «Сходство, конечно, есть, но отличий больше»
22:57 · Россия. Премьер-лига
Семак не гарантирует Одоевскому постоянного места в рамке
22:52 · Россия. Премьер-лига
Филимонов объяснил, почему Кержаков был для него опаснее Аршавина на поле
22:52 · Россия. Премьер-лига
Барриос - лучший игрок в матче «Зенита» с «Крыльями Советов»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил выбор между Кузяевым и Суторминым
Все новости
Рекомендуем