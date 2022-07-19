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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фукс вернулся в ЦСКА

19 Июля 2022 • 16:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.17 3.45 3.30
23.07 15:00

Защитник Бруно Фукс вернулся в расположение ЦСКА. Соответствующее видео со словами бразильского футболиста опубликовала пресс-служба московских «армейцев» в социальных сетях.

«Привет! Я вернулся!» - сказал 23-летний футболист.

За два сезона в ЦСКА Бруно Фукс из-за травм смог провести только 11 матчей. Бразилец надеется, что в новом чемпионате он будет выступать регулярно.

Напомним, что ЦСКА в стартовом туре Российской премьер-лиги обыграл на своём поле «Урал» с результатом 2:0. Теперь команда Владимира Федотова готовится к противостоянию с «Сочи», которое пройдёт 23 июля.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Фукс
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