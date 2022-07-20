Бразильский журналист поделился минением о том, перейдёт ли Мойзес в ЦСКА

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о возможном переходе защитника «Интернасьонала» Мойзеса в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «армейцы» заинтересованы в 27-летнем бразильце и готовы отдать взамен нападающего Адольфо Гайча. Журналист так же подтвердил, что 23-летний аргентинец может войти в сделку по приобретению левого защитника.

«Сейчас идёт обсуждение между агентами игрока, «Интернасьоналом» и ЦСКА. Скорее всего, игрок перейдёт в ЦСКА», — цитирует Алейшо Metaratings.

По мнению журналиста, Алейшо было бы удобнее играть в схеме с четырьмя защитниками, но при определённых обстоятельствах Мойзес мог бы сыграть и центрального.

В текущем году Мойзес провёл за «Интернасьонал» 10 матчей, отметившись двумя забитыми мячами, а также одной результативной передачей.

Портал transfermarkt оценивает бразильца в 1,6 миллиона евро.