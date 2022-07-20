Агент прокомментировал интерес ЦСКА к турецкому защитнику

Футбольный агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Сассуоло» Каана Айхана, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.

«ЦСКА со мной не контактировал, Каан останется в «Сассуоло», — приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее об интересе «армейцев» к 27-летнему турку сообщил комментатор Роман Нагучев.

Действующий контракт Айхана с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Турции в 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «Сассуоло» 24 матча, отметившись одним забитым мячом.