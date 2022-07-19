​В руководстве ЦСКА довольны стартом команды в сезоне

ЦСКА на мажорной ноте начал новый чемпионат. В стартовом туре Российской премьер-лиги команда Владимира Федотова обыграла «Урал» со счётом 2:0. Комментарий по поводу результата «армейцев» дал Роман Бабаев – генеральный директор клуба.

«Матч с «Уралом» порадовал не только результатом, но и качеством игры. Видно, что работа на сборах игроков и, конечно, тренерского штаба, не прошла даром», - высказался Бабаев по ходу интервью для sport24.

Теперь ЦСКА готовится к матчу второго тура российского чемпионата. В ближайшую субботу, 23 июля, команда Владимира Федотова сыграет против «Сочи» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 15:00 по московскому времени.