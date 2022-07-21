​Гайич верит, что ЦСКА может конкурировать с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Милан Гайич ответил на вопрос о том, может ли команда конкурировать с «Зенитом» за титул чемпиона России.

«Конкурировать с «Зенитом» невозможно? Нет ничего невозможного! Мы никогда не знаем, что будет в будущем», - высказался Гайич по ходу интервью для «Чемпионата».

Милан Гайич отметил, что на бумаге «Зенит» является главным фаворитом РПЛ, учитывая состав команды. При этом футболист считает, что в футболе бывает всякое.

Также Гайич обрисовал главную задачу ЦСКА на сезон. Заключается она в том, чтобы оказаться в тройке лучших команд РПЛ.

Напомним, что ЦСКА начал чемпионат России с победы над «Уралом» - 2:0.