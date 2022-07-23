​Нобоа допускает переход в ЦСКА

Два тура РПЛ позади, а Кристиан Нобоа ещё не попадал в основной состав «Сочи». В обоих случаях эквадорский футболист выходил на поле на замену. Давая комментарий после игры с ЦСКА, Нобоа ответил на вопрос о возможности своего перехода в московский клуб.

«Пойду ли в ЦСКА, если позовёт Федотов? Возможно», - слова Нобоа приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что главным тренером ЦСКА является Владимир Федотов, который ранее возглавлял «Сочи».

Недавно Кристиан Нобоа рассказывал о приглашении в «Зенит» от главного тренера питерцев Сергея Семака.

Следующий матч «Сочи» проведёт 30 июля против «Ахмата».