Заика: «С приходом Гаранина почти ничего не изменилось»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился мнением работе под руководством нового главного тренера команды Вадима Гаранина.

Напомним, текущим летом экс-наставник «Енисея» Гаранин сменил на этом посту Владимира Федотова, ушедшего в ЦСКА.

По мнению Заики, с приходом Гаранин серьёзных изменений в команде не произошло. Сочинцы по-прежнему стараются играть с позиции силы, отталкиваясь от своих лучших качеств.

«Играем по той же схеме. Понятно, что в отдельных моментах у каждого тренера свои требования. Мы к ним привыкаем. У нас серьёзных потерь нет, поэтому пока не нужны глобальные перестроения», — цитируют Заику«Известия».

Свой следующий матч подопечные Гаранина проведут 23 июля против ЦСКА. Начало — в 15:00 по московскому времени.